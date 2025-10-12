رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي

دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "بشدة الاستفزازات" الأفغانية، متوعدا بـ"رد قوي وفعال" بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلا بين البلدين الجارين.

وقال شريف في بيان: "لن تكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهما سلطات طالبان الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء رد فعل رئيس الوزراء الباكستاني فيما أُغلقت المعابر الحدودية الرئيسية بين باكستان وأفغانستان، اليوم الأحد، بعد مواجهات اندلعت ليلا في أعقاب اتهام حكومة حركة طالبان إسلام أباد بتنفيذ ضربات جوية هذا الأسبوع، بحسب مسئولين.

ويهيمن الفتور على العلاقة بين أفغانستان وباكستان منذ عادت طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021. وتتهم إسلام أباد السلطات الأفغانية بإيواء عناصر مسلحة تنفذ هجمات في أراضيها، وهو اتهام ترفضه أفغانستان.

وهاجمت قوات طالبان الأفغانية جنودا باكستانيين عند الحدود المشتركة بين البلدين ليل السبت، متهمة إسلام أباد بانتهاك سيادتها بعدما سُمع دوي انفجارات في كابول وفي جنوب شرق البلاد قبل يومين.

وأفاد مسئولون من جانبي الحدود للوكالة الفرنسية بأنه تم إغلاق المعابر في تورخم الرابطة بين ولاية خیبر بختونخوا الباكستانية وننجرهار في أفغانستان، ومعبر شامان الواقع في الجهة الجنوبية الغربية للمنطقة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.