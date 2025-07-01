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• ويدفع بتعزيزات عسكرية في أحدث اقتحام ينفذه ضد مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تصعيده الإبادة بقطاع غزة..

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مخيم العين للاجئين الفلسطينيين غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم العين وحاصرته من كافة الجهات.

وبين الشهود أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم، دون مزيد من التفاصيل.

ويعد اقتحام العين الأحدث الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، بالتزامن مع تصعيده حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، استشهد خلالها فلسطينيين اثنين في رام الله والخليل، واعتقل عددا من المواطنين.​​​​​​​

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​