علق الإعلامي محمد علي خير، على تصريح لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود شيكابالا، والذي قال فيه إن «عدد المواهب الكروية انخفض في مصر لأن الفقراء لا يحصلون على فرصة».

وأعرب خير، خلال تقديمه لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «الشمس 2»، مساء السبت، عن تأييده لتصريح اللاعب السابق، مشيرًا إلى أنه يلخص حال منظومة الكرة في مصر.

وأوضح أن الأكاديميات تستقطب الآن الناشئين الذين يدفعون أكثر، حتى لو لم يمتلكوا الموهبة الكافية، معقبًا: «أنا رجل غني في حاجة اسمها أكاديميات بفلوس، حتى لو ابني مالوش في الكرة بس أنا بدفع».

وأشار إلى أن نموذج اللاعب الدولي محمد صلاح، لن يتكرر مرة أخرى، مضيفًا: «صلاح كنموذج مش هيطلع تاني، روح شوف اختبارات الناشئين في الأندية، أغلبها كوسة ومتوصي عليها»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن كشّاف المواهب الملقب بـ«عبده البقال» لم يعد موجودًا، موضحًا أن هذا الشخص كان يتنقل بين القرى والنجوع والحواري للبحث عن مواهب كرة القدم وضمهم إلى النادي الأهلي.

وأضاف: «لو جيبت واحد غلبان زي محمد صلاح، نعمل بيه إيه ده؟ ابن مين في البلد؟ في أشخاص لاعيبة بتلعب النهاردة بحكم المناصب بتاعة بابا، إحنا محتاجين ننقي المنظومة، العيال الموهوبة تروح فين؟!»، وفقًا لوصفه.

وشدد على أن الموهبة لا يجب أن ترتبط بالفقر والغنى، مستشهدًا بنشأة أم كلثوم في قرية مصرية، وعبد الحليم حافظ في دار أيتام، ومحمد عبد الوهاب في حي باب الشعرية.

