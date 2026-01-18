8 دول أوروبية تدعم جرينلاند والدنمارك بعد تهديدات ترامب

عبرت ثماني دول أوروبية في بيان مشترك اليوم الأحد، عن تضامنها مع مملكة الدنمارك وشعب جرينلاند في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقالت كل من الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا في البيان: «بصفتنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، نحن ملتزمون بتعزيز أمن القطب الشمالي باعتباره مصلحة مشتركة عبر الأطلسي».

وجاء في البيان أن «التهديد بالرسوم الجمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي وينذر بانحدار خطير»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رسوماً جمركية جديدة قد تصل إلى 25 في المئة، على المنتجات المستوردة من مجموعة من الدول الأوروبية بينها بريطانيا وفرنسا «إلى حين التوصل إلى اتفاق للشراء الكامل لجرينلاند».

وأثار ذلك ردود فعل غاضبة في أوروبا واحتجاجات شارك فيها مسئولون في الدنمارك وجرينلاند.

وقال ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، «إن رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، سوف تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير».

وأضاف أن الرسوم سترتفع إلى 25 في المئة، في بداية يونيو، وسوف تظل قائمة حتى التوصل إلى اتفاق يسمح بشراء الولايات المتحدة لجرينلاند.

ويهدد إجراء ترامب الجديد بالتسبب بتوتر غير مسبوق داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في تصعيد للخلاف حول مستقبل الجزيرة التابعة لمملكة الدنمارك.

ودائماً ما أكد ترامب على أهمية جرينلاند الكبيرة لأمن الولايات المتحدة نظراً لموقعها الاستراتيجي ووفرة مواردها المعدنية، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.

وأعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج، وانضمت إليها مؤخراً هولندا وفنلندا وبريطانيا، عن إرسال تعزيزات عسكرية في مهمة استطلاعية في سياق مناورات دنماركية مع حلفاء في الناتو.

وعلق ترامب على هذا التحرّك بالقول، إن «هذه الدول، التي تخوض هذه اللعبة الخطيرة، وضعت نفسها في موقف لا يمكنها تحمّله أو الاستمرار فيه».