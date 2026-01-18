 وزير الصناعة الإندونيسي: نحو 1200 شركة تبدأ الإنتاج وتوفر أكثر من 218 ألف وظيفة - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 5:55 م القاهرة
وزير الصناعة الإندونيسي: نحو 1200 شركة تبدأ الإنتاج وتوفر أكثر من 218 ألف وظيفة

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 5:28 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 5:28 م

أفادت وزارة الصناعة الإندونيسية بأنه اعتبارا من 15 يناير، بدأ ما يصل إلى 1236 شركة صناعية إنتاجها لأول مرة في عام 2026، ما أدى إلى توفير فرص عمل لـ 218892 شخصا.

وأشار وزير الصناعة الإندونيسي أجوس جوميوانج كارتاساسميتا، في بيان اليوم الأحد في جاكرتا، إلى أن بدء إنتاج هذه الشركات يثبت أن القطاع الصناعي الوطني يواصل إظهار أساس قوي، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تسود على مستوى الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وفي 2026، من المستهدف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية والغازية إلى 51ر5%، ما يؤكد مرة أخرى على المكانة الاستراتيجية للقطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري لنمو الاقتصاد الوطني.

وقال كارتاساسميتا، إن "القطاع التصنيع يواصل النمو بأكثر من 5% ويعمل كمحرك للاقتصاد الوطني، ونحن متفائلون بإمكانية الحفاظ على هذا الأداء وتحسينه طوال عام 2026".

