نتنياهو: خطر إيران يفوق التهديد الذي مثلته تاريخيا القومية العربية

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء من أن البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية لطهران يشكلان "تحديًا وجوديًا" لإسرائيل، معتبرا أن "الخطر الإيراني يفوق التهديد الذي مثلته تاريخيًا القومية العربية".

وأكد نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن القضاء على ما وصفه بـ"التهديد الإيراني" يشكّل أولوية قصوى لحكومته، مشدداً على أن مشاركة الولايات المتحدة ليست شرطًا لتنفيذ الخطط الإسرائيلية في هذا الإطار، بحسب وكالة يورو نيوز.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب ستتخذ "كافة الإجراءات الضرورية" لمواجهة هذا الخطر.

وفي سياق آخر، نقل موقع "واللا" العبري أن نتنياهو سيعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، لبحث "الأفكار النهائية" بشأن إدارة العمليات في غزة.

ووفق الموقع، سيتم لاحقًا عرض هذه المقترحات على المجلس الوزاري المصغر للمصادقة عليها.

من جهته، قال البيت الأبيض إن إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين يُعدّ أولوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى استمرار التواصل الوثيق مع القيادة الإسرائيلية.