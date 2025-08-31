قال الإعلامي تامر أمين، إن سوء أداء النادي الأهلي أمام بيراميدز لم يكن متخيلًا حتى في أسوأ الكوابيس.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أنه لم يرَ أداء أسوأ من ذلك من النادي الأهلي على مدار تاريخه، معقبًا: «لم يكن هناك أداء من الأهلي أمام بيراميدز.. المباراة شبيهة بمباراة الأهلي والزمالك في الموسم الماضي التي انسحب فيها الأهلي ولم يتوجه لخوض المباراة».

وأوضح أن الأهلي حضر أمام بيراميدز بالقمصان وبأشباح اللاعبين، مؤكدا أن هذه المباراة للمحو من الذاكرة للأباد وليس مجرد للنسيان.

ولفت إلى أنه شعر بالخجل للمرة الأولى وهو يتابع مباراة الأهلي أمام بيراميدز، وهاجم المدير الفني المقال من تدريب الأهلي خوسيه ريبيرو قائلًا إنه لا يفقه شيئًا في التدريب، واعتبر أن تعيينه من الأساس كان خطئًا من مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتابع: «بعد هدف بيراميدز الثاني في شباك الأهلي تمنيت تسجيل الهدف الثالث.. كنت أتمنى أن يخسر الأهلي بفضيحة حتى يرحل المدير الفني»، معتبرًا أن اليوم هو الأسعد بالنسبة له بعد رحيل المدرب الإسباني عن تدريب الفريق.

ونوه أمين، بأن ما لا يمكن السكوت عليه هو أن يفقد الأهلي شخصيته، وأن يكون بالمشهد الذي ظهر عليه في مباراة الأمس.

وخسر الأهلي أمام نادي بيراميدز بثنائية نظيفة في بطولة الدوري أمس، في سقوط مدوٍ أثار غضبًا هائلًا بين جمهور المارد الأحمر، ورحل على إثره المدير الفني ريبيرو عن تدريب الفريق.