سارة عمرو تتوج بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش تحت 17 سنة

توجت سارة عمرو حسني، لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش، بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي أُقيمت اليوم في مدينة إسطنبول التركية.

ونجحت سارة في الفوز بالمباراة النهائية على لاعبة هونج كونج أليس مان بنتيجة 15-9، لتظفر بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق.

وافتتحت سارة مشوارها في البطولة بتحقيق الفوز في 5 مباريات من أصل 6 في دور المجموعات، لتتأهل مباشرة إلى دور الـ64، حيث تفوقت على لاعبة الصين بنتيجة 15-4، ثم تغلبت في دور الـ32 على لاعبة كندا بنتيجة 15-10.

وفي ثمن النهائي، اكتسحت لاعبة تركيا بنتيجة 15-0، قبل أن تهزم لاعبة الصين في ربع النهائي بنتيجة 15-7، ثم واصلت تألقها في نصف النهائي بفوزها على لاعبة هونج كونج بنتيجة 15-12.

واختتمت سارة عمرو مشوارها المذهل بإحراز الذهبية بعد فوزها في النهائي على أليس مان من هونج كونج بنتيجة 15-9، لتمنح مصر إنجازًا جديدًا في سلاح الشيش.