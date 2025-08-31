إسرائيل تمنح رئيس مؤسسة أكسل شبرينجر الألمانية وسام الشرف الرئاسي

من المنتظر أن يحصل الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكسل شبرينجر" الإعلامية الألمانية، ماتياس دوبفنر، وسام الشرف الرئاسي في إسرائيل.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، في بيان موضحا حيثيات منح هذه الجائزة لرجل الأعمال الألماني إن دوبفنر (62 عامًا)، هو "أحد أبرز وأشجع الأصوات في أوروبا والعالم في النضال الدؤوب ضد معاداة السامية ودعمه الثابت لدولة إسرائيل".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن دوبفنر "يتحرك انطلاقا من التزام عميق بقيم الحرية والديمقراطية، وكذا بروح التضامن مع الشعب اليهودي"، وذكر أن دار نشر "أكسل شبرينجر" تحت قيادته، اعتمدت "مبادئ واضحة للترابط مع إسرائيل، بما يتماشى مع رؤية مؤسسها الأسطوري أكسل شبرينجر".

وأوضح البيان الرئاسي الإسرائيلي أن دوبفنر عمل على مدار سنوات من أجل تعزيز العلاقات الألمانية-الإسرائيلية، وأنه منذ "7 أكتوبر 2023 وخلال الحرب التي تلت ذلك، اتخذ خطوات علنية غير مسبوقة لإظهار التضامن مع إسرائيل".

ومن المقرر منح الجائزة في وقت لاحق من هذا العام، ولم يحدد الجانب الإسرائيلي بعد موعدا دقيقا لهذا الحدث. ويُعد هذا الوسام أرفع تكريم مدني يمنحه رئيس دولة إسرائيل، وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أول شخصية ألمانية تحصل عليه عام 2014.

ويأتي من بين الشخصيات الأخرى التي ستحصل على هذا الوسام في العام الحالي، المليارديرة الأمريكية-الإسرائيلية مريام أدلسون، والمؤرخة دينا بورات، ورائد التكنولوجيا الإسرائيلي يوسي فاردي.