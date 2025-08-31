القناة 12 العبرية: وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي تقر بفشل عملية عربات جدعون

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وثيقة سرية داخلية في جيش الاحتلال تقر بفشل "عربات جدعون" مشيرة إلى أن الوثيقة تقر بأن أهداف هذه العملية لم تتحقق بإخضاع حماس وإعادة الأسرى.

وأوضحت القناة أن الوثيقة تؤكد أن أحد أسباب الفشل هو عدم ملاءمة العمليات لأسلوب قتال حماس، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مطلع مايو 2025 خطة "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل، مع استخدام 5 عوامل ضغط ضد حركة حماس في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية. وبدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذها عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وتهدف "عربة جدعون" إلى احتلال قطاع غزة بالكامل حسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في الخامس من مايو 2025.