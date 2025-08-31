نائب الرئيس الفلسطيني يبحث في الرياض جهود وقف حرب إسرائيل على غزة

وصل نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الأحد، العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات حول تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن زيارة الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تهدف إلى "إجراء مشاورات وتنسيق المواقف مع القيادة السعودية".

ومن المقرر أن يناقش الشيخ، خلال زيارته عددا من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني،

والتطورات المرتقبة في ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الداخل، إضافة إلى سبل تعزيز الموقف العربي الموحد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفق الوكالة ذاتها.

وتأتي الزيارة "ضمن إطار التواصل المستمر بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، والتنسيق الدائم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، حسب المصدر نفسه.

ولم تشر الوكالة إلى الشخصيات التي سيلتقيها نائب الرئيس الفلسطيني أو اللقاءات والاجتماعات التي سيعقدها.

والجمعة، أعلنت واشنطن إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسئولين الفلسطينيين، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر، في خطوة تأتي بينما تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

وسبق أن أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، حتى الأحد.

وبموازاة حرب الإبادة قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​