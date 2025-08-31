مسئولون إسرائيليون: الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث اتفاق بشأن غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غير مستعد لقبول مقترح بشأن صفقة تبادل كان قد وافق عليها قبل أسابيع.

وأضافوا أن الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل دخول مدينة غزة.

وتابعا "مقربون من نتنياهو أبلغوه بضرورة الرد على عرض حماس قبل دخول مدينة غزة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن وثيقة سرية داخلية في جيش الاحتلال تقر بفشل "عربات جدعون" مشيرة إلى أن الوثيقة تقر بأن أهداف هذه العملية لم تتحقق بإخضاع حماس وإعادة الأسرى.

وأوضحت القناة أن الوثيقة تؤكد أن أحد أسباب الفشل هو عدم ملاءمة العمليات لأسلوب قتال حماس، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مطلع مايو 2025 خطة "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل، مع استخدام 5 عوامل ضغط ضد حركة حماس في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية. وبدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذها عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وتهدف "عربة جدعون" إلى احتلال قطاع غزة بالكامل حسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في الخامس من مايو 2025.