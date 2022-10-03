روسيا تعتزم اكتشاف المسؤول عن تخريب أنابيب السيل الشمالي متهما أمريكا وأوكرانيا وبولندا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا عازمة على اكتشاف المسؤول عن تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، متهما كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن تصريحات نوفاك، أن إصلاح خطوط غاز "نورد ستريم 1 و2" تقنيا ممكنا إلا أن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت والمال، موضحا بشكل أولي أن روسيا ترى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا كانت معنية بتخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسى ان هذه البلدان أعربت سابقا عن أن "هذه البنية التحتية لن تعمل، وسوف يفعلون كل شيء من أجل هذا"، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث لم تقع من قبل وهي تحتاج إلى دراسة جدية.

يذكر أنه فى 26 من سبتمبر الماضى تم تسجيل انفجارين على امتداد أنابيب غاز " السيل الشمالي" "نورد ستريم"فى وقت وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الحوادث بأنها أعمال تخريبية، وانتهاك متعمد للبنية التحتية للطاقة الأوروبية.



