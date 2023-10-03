ثمن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الإسهامات والجهود التي بذلتها الحكومة على مدار الأيام الثلاثة الماضية من انعقاد مؤتمر «حكاية وطن» لاستعراض ما شهدته مصر على مدار السنوات الأخيرة من إنجازات في عرض شامل بالمعلومات والمؤشرات.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين: «أتقدم بالشكر والتقدير لهذه الإسهامات العلمية والموضوعية التي عشناها على مدار 3 أيام، والتي كانت بمثابة كشف حساب لرئيس الدولة وحكومته، أصر الرئيس على أن يقدمها للشعب بمكاشفة ومصارحة على الهواء مباشرة».

وأشار إلى حرص الرئيس على حضور جميع الجلسات احتراما للشعب المصري، معقبا: «من تابع مداخلات الرئيس يدرك أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة؛ بل كان يراجع الوزراء في أرقام محددة ويصحح هذه الأرقام، ونحن نطمئن عندما يكون لدينا رئيس واع ومدقق ومتابع ويضع يده على كل شيء».

وعلى صعيد آخر، أثنى على استعراض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تقريره؛ بشأن الأوضاع الأمنية، قائلا إنه «وسام على صدر كل ضابط وجندي».

ونوه إلى تضحية وزارة الداخلية بـ 1194 شهيدا و22.2 ألف مصاب من أبنائها على مدار السنوات التسع الماضية في المواجهات مع الإرهاب، قائلا: «لدينا ما يقارب 2000 أسرة تيتمت وفقدوا أبناءهم -وربما ماتت أمهاتهم حسرة عليهم- هل نسي بعضكم كل هذا!».

وقال إن تصريح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بأن: «هناك 1960 كيانا يرعى جماعة الإخوان وأن قيمته السوقية تصل إلى أكثر من 9 مليارات»؛ أمر يدعو المصريين للإجابة على تساؤل «أين كانت هذه الدولة؟»، متابعا: «كنا دولة في مواجهة تنظيم لديه كل الإمكانيات والدعاية والدعم من جهات خارجية».