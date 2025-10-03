رابطة الأندية تمنح حسين الشحات جائزة «هدف الجولة» بعد تألقه في القمة

حصد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، جائزة هدف الجولة المقدمة من رابطة الأندية المصرية، بعد تألقه في مباراة القمة أمام الزمالك ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وأعلنت رابطة الأندية عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» أن الشحات نال الجائزة بعد تسجيله هدفًا رائعًا في شباك الزمالك، عقب تمريرة متقنة من زميله محمد شريف، أسكنها النجم الأهلاوي بتسديدة قوية داخل الشباك.

وشهد اللقاء نفسه حصول الشحات على ركلة جزاء نفذها بنجاح محمود حسن تريزيجيه، ليواصل اللاعب تأثيره الكبير على نتيجة المباراة.

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في الدوري، حيث يلتقي فريق كهرباء الإسماعيلية ضمن الجولة العاشرة، على ملعب استاد المقاولون العرب، في مواجهة يسعى الأحمر خلالها لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.