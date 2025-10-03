الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل يومه الثالث وسط تعثر المفاوضات وخطط ترامب لخفض النفقات

تلاشت الآمال في التوصل إلى إنهاء سريع للإغلاق الحكومي اليوم الجمعة، فيما يستعد الجمهوريون والديمقراطيون لخوض معركة طويلة، في الوقت الذي يجهز فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لإطلاق عملية تسريح العمال وخفض النفقات عبر الحكومة الفيدرالية.

وتوجه أعضاء مجلس الشيوخ مجددا إلى مبنى الكابيتول لإجراء تصويت آخر على تمويل الحكومة في اليوم الثالث من الإغلاق، ولكن لم تكن هناك أي علامة على إحراز أي تقدم حقيقي نحو إنهاء المأزق.

ويطالب الديمقراطيون بأن يمدد الكونجرس منافع الرعاية الصحية، في حين يحاول الجمهوريون إرهاقهم بتكرار التصويت على مشروع قانون تم تمريره في مجلس النواب لإعادة فتح الحكومة بشكل مؤقت، وغالبا عند مستويات الإنفاق الحالية.

وقال جون ثون، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا أعرف كم مرة سنمنحهم فرصة للتصويت بـ"لا"."

وأضاف أنه سيمنح أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مهلة للتفكير مجددا حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ورغم أن الجمهوريين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس، فإن قواعد التعطيل في مجلس الشيوخ تجعل من الضروري لقانون تمويل الحكومة كسب دعم 60 على الأقل من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.

ويمنح هذا الأسلوب الديمقراطيين فرصة نادرة لاستخدام مقاعدهم الـ47 في مجلس الشيوخ للتمسك بالرأي مقابل الحصول على تنازلات سياسية.

واختار الحزب الحشد خلف قضية الرعاية الصحية، معتقدًا أنها يمكن أن تكون مفتاحا لطريقهم للعودة إلى السلطة في واشنطن.