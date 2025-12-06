الرئيس الإسرائيلي عن طلب العفو لـ نتنياهو: موقف استثنائي وسأضع مصلحة الدولة أولا

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم السبت، إن طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قضايا الفساد يُعد "طلبًا استثنائيًا".

وأضاف هرتسوج، في مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، أنه سينظر في "ما هو الأفضل لشعب إسرائيل"، مؤكداً أن مصلحة الشعب تأتي في أولوياته الأولى والثانية والثالثة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وعند سؤاله عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن نتنياهو، وتجنب الرد حول إمكانية وجود مخاطر في حال رفضه، قال هرتسوج: "لا أعتقد أنه ينبغي عليّ مناقشة مثل هذه المسألة علنًا. علاقاتنا مع إدارة ترامب دافئة وصادقة ومنفتحة. أحترم صداقة ترامب ورأيه، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة".

وكان نتنياهو قد تقدّم بطلب عفو بعد اتهامه في ثلاث قضايا فساد، مؤكدًا أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تسببت بانقسامات داخلية، فيما شدد هرتسوج في الأول من ديسمبر على أنه سيأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة" فقط، ولن يضع نصب عينيه سوى مصالح إسرائيل ومجتمعها.