ارتفاع معدل التضخم في تركيا لأول مرة منذ أكثر من عام

ارتفع معدل التضخم في تركيا في سبتمبر لأول مرة منذ أكثر من عام، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الحكومي في أنقرة اليوم الجمعة.

وشهدت أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 3ر33% على أساس سنوي الشهر الماضي مقارنةً بنحو 33% فقط في أغسطس/آب.

ويمثل هذا أول ارتفاع في معدل التضخم في تركيا منذ مايو 2024 ليأتى مخالفًا لتوقعات المحللين بانخفاضه أكثر وبلوغ متوسط ​​معدل تضخم 4ر32%.

وشهدت تكلفة المعيشة في تركيا ارتفاعًا حادا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت معدلات التضخم 80% في عام 2022.

ومع ذلك، فقد شهد الوضع تحسنًا مطردا منذ أوائل العام الماضي.