قاتل طليقته بالمرج: الغيرة قتلتني كلما شعرت أنها أصبحت ملك رجل ثان

"الغيرة قتلتني كلما شعرت أن طلقيتى أصبحت ملك رجل ثان" هكذا أدلى المتهم بقتل طليقته فى منطقة المرج باعترافات تفصيلية أمر قاضى المعارضات بمحكمة المرج، وأفاد أنه طليقته جاءت لحضور حفل زفاف ابنهما شادى فى العقد الثالث من العمر.

وأوضح المتهم أمام المحكمة بأنه وقعت مشادة كلامية مع شقيق زوجته أثناء التجهيز والإعداد للفرح، تطورت إلى مشاجرة تمكنت من قتله، وانتقلت بعدها للطابق الثانى حيث إنها كانت موجودة فى ذلك الوقت بعدما علمت بوجودها وعند الحديث معاها ومعاتبتها على الزواج من غيرى أحضرت سكينا وذبحتها، وأشار إلى أنه لم يتحمل أن يراها مع شخص آخر، وأمر قاضى المعارضات بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة حوداث شرق القاهرة قد أمرت برئاسة المستشار مصطفى مخلوف، وبإشراف المحامى العام الأول لقطاع شرق، صرحت بدفن الجثتين واستعجلت تقرير الأدلة الجنائية، واستعمت النيابة لشهود الواقعة الذين أكدوا قتل المتهم لطليقته وشقيقها بسبب خلافات قديمة بينهما.

وذكرت التحريات التى تسلمتها النيابة والتى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن المجنى عليها كانت بصحبة شقيقها لزيارة نجلها المقيم مع طليقها والتى انفصلت عنه بسبب كثرة الخلافات بينهما، وبمجرد علم القاتل بزواج طلقيته بدأ يعاتبها فتدخل شقيقها وتطور الحديث بينهما لمشادة كلامية أسفرت عن استخدام المتهم لسلاح أبيض وقتل طليقته وشقيقها.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة المرج، باستقبالها مستشفى السلام "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل، متوفية إثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها "حسام.أ"، 25 سنة، عاطل ، توفي إثر إصابته بـ 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد، وبالانتقال والفحص تبين أنه فى أثناء زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي "، والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها حدثت بينه وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما والتي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.