الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في مالي

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في (إنديليمان) شمالي مالي، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» اليوم الأحد، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مجددة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي.