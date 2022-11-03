جوتيريش: حان الوقت لاتفاق تاريخي بين الدول المتقدمة والناشئة في قمة المناخ بمصر

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، الدول الغنية والفقيرة على "سد فجوة الطموح وفجوة المصداقية وفجوة التضامن"، خلال القمة العالمية المرتقبة للمناخ " كوب 27" التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الأسبوع المقبل.

وقال جوتريش للصحفيين "حان الوقت للتوصل لاتفاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، تفي فيه الدول المتقدمة بالالتزام الذي قطعته في قمة باريس 2015، وتبذل جهدا إضافيا لخفض الانبعاثات لوضعنا على الطريق إلى عالم لا ترتفع حرارته بأكثر من 1.5 درجة مئوية". وفقا لما أورده مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه باللغة الإنجليزية.

وتابع الأمين العام بالقول: "يمكننا التوصل لاتفاق تقدم بموجبه الدول الأكثر ثراء المساعدة المالية والفنية - إلى جانب الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركات التكنولوجيا - لمساعدة الاقتصادات الناشئة على تسريع تحولها إلى الطاقة المتجددة".

وتحدد اتفاقية باريس عام 2015 هدف احتواء الاحتباس الحراري تحت "أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي"، عندما بدأت البشرية في استغلال الوقود الأحفوري المسؤول عن انبعاثات الغازات المسببة للإحترار، وإذا أمكن عند 1.5 درجة.

وتسعى مصر نحو تحقيق الريادة العالمية، ومواكبة القضايا المعاصرة أهمها قضية التغيرات المناخية، فقد سعت مصر وبذلت مجهودات كبيرة نحو استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 .

وتعقد قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 6 من نوفمبر، وتهدف اجتماعات القمة المناخية السنوية للأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومات على الاتفاق على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.