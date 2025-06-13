الحرس الثوري الإيراني يؤكد اغتيال قائد القوة الجو فضائية العميد حاجي زادة

أكد الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، اغتيال قائد قوات الجو فضاء للحرس الثوري العميد حاجي زاده، في العدوان الإسرائيلي على إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، اغتيل زاده، وعدد من عناصر الحرس الثوري، في هجوم على أحد مراكز الحرس في إيران.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قائدي سلاح المسيرات والدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن هيئة الاستخبارات العسكرية رصدت خلال ساعات الليل، أن قيادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري تجتمع في مقر قيادة تحت الأرض، تمهيدًا لشن هجمة على إسرائيل.

وأشار إلى أن مقاتلات سلاح الجو - في إطار الضربة الافتتاحية المشتركة - أغارت على مقر القيادة الذي تواجد فيه قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، برفقة مسئولين كبار آخرين».

ولفت إلى «اغتيال قائد قيادة الطائرات المسيّرة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري طاهر بور، وقائد قيادة الدفاع الجوي لسلاح الجو التابع للحرس الثوري داود شيخيان».

وذكر أن سلاح الجو التابع للحرس الثوري يتولى المسئولية عن هجمات متكررة ضد إسرائيل، زاعمًا أن «المسئولين الذين تم القضاء عليهم، أشرفوا على مهاجمة المنشآت النفطية السعودية في شهر سبتمبر 2019».

وأفاد بأن «حاجي زاده صرح علنًا في السنوات الأخيرة بالتزامه بفكرة تدمير إسرائيل، وذلك في مناسبات مختلفة، كما لعب دورًا بارزًا في وضع خطة تدمير إسرائيل»