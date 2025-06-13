مستشار نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاحتمال حرب شاملة مع إيران

أكد مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ديمتري جندلمان، أن إسرائيل مستعدة لأي تطور في الأحداث، بما في ذلك حرب شاملة مع إيران.

جاء ذلك خلال تصريحات لوكالة «تاس» الروسية، صباح الجمعة، تعليقًا على احتمال نشوب صراع مسلح شامل مع إيران.

وأشار مستشار نتنياهو إلى أن «إسرائيل تعتمد في المقام الأول على قواتها وقدراتها العسكرية، سواء في الدفاع أو الهجوم».

ويُقدّر مسئولون أمنيون إسرائيليون، أن الحملة ضد إيران من المتوقع أن تستمر لأسابيع، بدرجات متفاوتة من الشدة.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن المسئولين قولهم إن «العملية التي بدأت ردًا على النشاط الإيراني ضد إسرائيل، تهدف إلى ضرب أهداف استراتيجية وتقليص القدرات العسكرية الإيرانية في المنطقة».

وتتصاعد التوقعات بهجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب، بعد غارة جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية وعسكرية في طهران فجر الجمعة، أسفرت عن مقتل قادة بارزين وعلماء نوويين.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بمقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب علماء نوويين مثل محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.

كما أعلنت إيران تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري والأميرال حبيب الله سياري رئيسًا مؤقتًا لهيئة الأركان، في محاولة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية وسط حالة الطوارئ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الهجوم، المُسمى «عملية الأسد الصاعد»، استهدف 10 علماء نوويين وقادة عسكريين، واصفة إياه بـ«البداية فقط».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الهجوم استهدف «قلب البرنامج النووي الإيراني»، بما في ذلك منشأة نطنز، محذرًا من استمرار العمليات «حسب الحاجة».

في المقابل، تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«عقاب قاسٍ»، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارشي عن رد «حاسم».