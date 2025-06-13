رويترز: مقتل ما لا يقل عن 20 قائدا إيرانيا في الهجمات الإسرائيلية

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قتلت الهجمات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة، ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، حسبما قال مصدران إقليميان لوكالة رويترز.

وأوضح المصدران أن قائمة القتلى تتضمن قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوية الفضائية.

وبدأت إسرائيل منذ فجر اليوم الجمعة، هجمات على إيران تتضمن أهدافا بالبرنامجين النووي والصاروخي وكبار القادة العسكريين وعلماء نووين.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بمقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب علماء نوويين مثل محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.

كما أعلنت إيران تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري والأميرال حبيب الله سياري رئيسًا مؤقتًا لهيئة الأركان، في محاولة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية وسط حالة الطوارئ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الهجوم، المُسمى «عملية الأسد الصاعد»، استهدف 10 علماء نوويين وقادة عسكريين، واصفة إياه بـ«البداية فقط».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الهجوم استهدف «قلب البرنامج النووي الإيراني»، بما في ذلك منشأة نطنز، محذرًا من استمرار العمليات «حسب الحاجة».

في المقابل، تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«عقاب قاسٍ»، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارشي عن رد «حاسم».