ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين، فور وصول فضيلته منذ قليل مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين.

وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أنَّ جهود شيخ الأزهر في نشر ثقافة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي وحوار الأديان؛ تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ، وأن ما يقوم به فضيلته منذ سنوات هو محل تقدير من كل القادة والحكماء حول العالم، وبخاصة في مملكة البحرين، حيث تتلاقى أهدافنا جميعًا في العمل من أجل الإنسانية، والتعايش بين البشر.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني مملكة البحرين، ولقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا تقديره لما يقوم به جلالة الملك في خدمة شعبه، ودعمه لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وجهود جلالته في نشر السلام محليا وعالميا.