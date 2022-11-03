سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي مجهول باتجاه البحر الشرقي، وذلك بحسب ما أفادته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وقالت كوريا الجنوبية، إنها تدرس فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب على كوريا الشمالية ردا على تهديداتها الصاروخية والنووية المتزايدة، التي أبرزتها آخر عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، وفقا لوزارة الخارجية في سيئول، اليوم الخميس.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في وقت سابق من اليوم، في سابع إطلاق لصواريخ باليستية من هذا النوع هذا العام والأول منذ مايو.

وأطلقت بيونج يانج أكثر من 20 صاروخا قصير المدى في اليوم السابق، سقط أحدها في المياه الواقعة جنوب الحدود البحرية الفعلية مع كوريا الجنوبية، والمعروفة باسم خط الحدود الشمالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليم سو-سوك خلال إفادة صحفية: «مع استمرار استفزازات كوريا الشمالية، ندرس فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب».

وفي الشهر الماضي، أدرجت سيئول 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة على قائمتها السوداء؛ في أول عقوباتها أحادية الجانب ضد بيونج يانج، منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وقال ليم إن كوريا الجنوبية تجري «مشاورات وثيقة» مع الولايات المتحدة واليابان وحلفاء آخرين، بشأن سبل تعزيز فعالية عقوباتها أحادية الجانب.