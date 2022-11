كشفت اللجنة المنظمة لجائزة جلوبال سوكر للأفضل عام 2022 والمقدمة من مجلس دبي الإماراتي عن القائمة النهائية لأفض لرئيس نادي لهذا العام.

وتواجد في القائمة النهائية كلا من: الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الإماراتي خلدون مبارك رئيس نادي مانشستر سيتي، البرتغالي خورخي بينت ودا كوستا رئيس نادي بورتو، الألماني هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، الإيطالي باولو سكاروني رئيس نادي ميلان.

وسيتم الكشف عن اسم رئيس النادي الفائزة بجائزة الأفضل لعام 2022 يوم 17 من نوفمبر الجاري.

🏆 THE FINALISTS in the BEST PRESIDENT OF THE YEAR category at #GlobeSoccer Awards 2022: Khaldoon Al Mubarak (Man City), Pinto da Costa (Porto), Herbert Hainer (Bayern), Florentino Pérez (Real Madrid), and Paolo Scaroni (Milan). pic.twitter.com/OuIODWQ6SA