تتواصل فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ47، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويقام في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث يشهد مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء اليوم عرضا بعنوان "شارع 19"، لفرقة مركز الجيزة الثقافي.

العرض من تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج عمرو حسان، وتدور أحداثه في إطار درامي تاريخي يبدأ من عام 1919 إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويتنقل عبر الأزمنة حتى يصل إلى الحاضر، مستعرضا التحولات الوطنية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، بروح تجمع بين التوثيق الفني والتعبير المسرحي.

"شارع 19" أشعار أيمن النمر، الموسيقى والألحان حازم الكفراوي، تصميم الديكور والملابس محمد فتحي، الإضاءة عز حلمي، الاستعراضات ياسمين عسكر، فريق الإخراج: داليا الصاوي، رنا عادل، عادل دياب، أحمد شاهين، مخرج منفذ عمر البدري.

ويضم طاقم التمثيل: سيد إبراهيم، سيف مرعي، أمنية محسن، منار عيد، سيف أشرف، محمد شرف، شهاب أشرف، أمير الشريف، إبراهيم أبو علي، آية خلف، مصطفى بهنسي، آية العزاوي، محمد راضي، محمد كمال.

وتقام فعاليات المهرجان تحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وتنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، بمشاركة 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، تقدم للجمهور بالمجان في إطار دعم الوزارة للحراك المسرحي وتعميم الثقافة المسرحية في مختلف الأقاليم.