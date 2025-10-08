ليبرمان يجدد ادعاءه إصرار إيران على الانتقام من إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• هيئة البث تنقل عن مصدر أمني إن وزير الدفاع الأسبق "لا يملك معلومات، ويُطلق تصريحات غير مسؤولة"..

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان، الأربعاء، ادعاءه بأن إيران مصممة على الانتقام من إسرائيل.

وكرر ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، هذا الادعاء رغم نفي تل أبيب صحة حديث مماثل أدلى به الجمعة.

وفي 13 يونيو الماضي شنت إسرائيل حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردت الأخيرة بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية الأربعاء: "لدينا يقين بأن الإيرانيين عازمون على الانتقام، كل ما يفعلونه الآن هو الانتقام من إسرائيل".

واعتبر أنه توجد "أدلة واضحة" على ذلك، وفق ما نقلت عنه الهيئة الرسمية.

ويشير ليبرمان بذلك إلى ادعاءات نشرتها وكالات أنباء وصحف غربية، استنادا إلى صور أقمار صناعية، عن شروع إيران في إعادة بناء قدراتها الصاروخية.

كما يشير إلى قرار دول أوروبية إعادة فرض عقوبات على طهران، وتحريك طائرات تزويد بالوقود أمريكية باتجاه قاعدة "العديد" العسكرية في قطر.​​​​​​​

وجددت إسرائيل نفي تصريحات ليبرمان، ونقلت الهيئة عن مصدر أمني رفيع لم تسمه الأربعاء، قوله: "إنه (ليبرمان) لا يملك أي معلومات، ويُطلق تصريحات غير مسؤولة".

وأضاف أن "محاولاته تخويف الجمهور الإسرائيلي بقضية إيران لكسب الانتباه في صراع الزعامة داخل المعارضة تثير الشفقة والقلق معا".

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات إلكترونية.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وبالإضافة إلى حربها على إيران، ترتكب إسرائيل منذ عامين إبادة جماعية في قطاع غزة، وتشن غارات على الجارتين سوريا ولبنان، فضلا عن اليمن.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.