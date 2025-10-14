سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهلت كاب فيردي (الرأس الأخضر)، الجزيرة الأفريقية الصغيرة، إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، للمرة الأولى، أمس الاثنين بعد الفوز على إيسواتيني 3 / صفر.

وبعدد سكان أقل من ولاية فيرمونت الأميركية، تعد كاب فيردي ثاني أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم للرجال منذ انطلاق البطولة الأولى عام 1930.

وفيما يلي نلقي نظرة على أصغر الدول التي شاركت في تاريخ نهائيات كأس العالم، بناء على عدد سكانها عندما ظهرت في المونديال.

أيسلندا

بعدد سكان يزيد قليلا على 350 ألف نسمة، أصبحت أيسلندا أصغر دولة تتأهل إلى الكأس العالم عندما تأهلت لنسخة 2018 التي أقيمت بروسيا.

وجاء هذا بعد عامين من الإقصاء الشهير للمنتخب الإنجليزي والتأهل لدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا 2016.

في روسيا، تعادل منتخب أيسلندا مع الأرجنتين، ولكنه خسر أمام كرواتيا ونيجيريا واحتل المركز الأخير في مجموعته بالمونديال.

كاب فيردي

تضم الدولة الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الغربي لإفريقيا نحو 525 ألف نسمة، وتحتل المركز السبعين في تصنيف الفيفا العالمي لمنتخبات الرجال.

وضمن منتخب كاب فيردي تواجده في مونديال 2026 بعدما احتل صدارة مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال متفوقا على المنتخب الكاميروني، أحد أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية.

وظهرت كاب فيردي، الدولة التي نالت اسقلالها عن البرتغال قبل 50 عاما، في بطولة أمم أفريقيا أربع مرات، وتأهلت لدور الثمانية في 2013 و2023.

ومن بين الدول التي تأهلت لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك العام المقبل، تعد كاب فيردي الأصغر بفارق كبير من حيث تعداد السكان

باراجواي

كان عدد سكان الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يقدر بأقل من مليون نسمة عند مشاركتها في النسخة الافتتاحية لكأس العالم عام 1930.

وودع منتخب باراجواي البطولة من الدور الأول بعدما خسر أمام الولايات المتحدة وفاز على بلجيكا.

وستسجل باراجواي مشاركتها التاسعة في كأس العالم العام المقبل بعدما انتزعت آخر البطاقات الست المخصصة لأمريكا الجنوبية للتأهل المباشر للمونديال.

ترينيداد وتوباجو

فازت ترينيداد وتوباجو الواقعة في منطقة الكاريبي في ملحق دولي لتتأهل إلى كأس العالم لأول مرة وفي المشاركة الوحيدة لها حتى الآن، وذلك في بطولة 2006 التي أقيمت في ألمانيا.

وبعدد سكان يبلغ 3ر1 مليون نسمة، كانت أصغر دولة تشارك في البطولة بفارق واضح.

تعادل منتخب ترينيداد وتوباجو مع المنتخب السويدي ولكنه خسر أمام إنجلترا وباراجواي لينهي المجموعة في المركز الأخير.

ولم يتمكن منتخب ترينيداد وتوباجو من العودة لكأس العالم مرة أخرى منذ تلك المشاركة.

إيرلندا الشمالية

كان عدد سكان أيرلندا الشمالية يقدر بحوالي 4ر1 مليون نسمة عندما تأهلت إلى كأس العالم عام 1958.

وتغلب الفريق على تشيكوسلوفاكيا، وخسر أمام الأرجنتين وتعادل مع ألمانيا في دور المجموعات، ولكنه ودع البطولة أمام فرنسا في الأدوار الاقصائية.

وشارك منتخب إيرلندا الشمالية أيضا في كأس العالم في نسختي 1982 و1986.