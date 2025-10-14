ماكرون ينشر فيديو لكواليس مشاركته في قمة شرم الشيخ: معا من أجل السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقطع فيديو لكواليس مشاركته في قمة السلام في شرم الشيخ التي عُقدت أمس الاثنين.

وأظهر مقطع الفيديو، مشاهد من لقاءات ماكرون مع الزعماء والقادة خلال القمة وبينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الرئيس الفرنسي تعليقًا على الفيديو: «معًا من أجل السلام».

وكان ماكرون قد هنأ مصر على التقدم الحقيقي والخطوة الحاسمة، عقب توقيع اتفاق بشأن غزة، ودعا إلى إعطاء السلطة الفلسطينية مكانتها لأن فرصة حل الدولتين يجب الحفاظ عليها في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الفرنسي، على ضرورة حشد التمويل لإعادة إعمار المنطقة، وزيادة الحمل في الأيام المقبلة، مع إرسال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات يوميا.