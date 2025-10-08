أطباء السودان: 12 قتيلا بقصف للدعم السريع على مستشفى الفاشر

• وإصابة آخرين بينهم طبيبة، وفق بيان شبكة أطباء السودان، دون تعقيب فوري من "قوات الدعم السريع"

أعلنت شبكة أطباء السودان، الأربعاء، مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين بقصف مدفعي لـ"قوات الدعم السريع" على مستشفى الفاشر غربي البلاد.

وقالت الشبكة الطبية المستقلة عبر بيان: "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المروعة بحق المدنيين، تعرض مستشفى الفاشر اليوم لقصف مدفعي مباشر أسفر عن مقتل 12 شخصا، وإصابة 17 آخرين بينهم طبيبة وكادر تمريض كانوا يؤدون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح".

وأضافت أن "استهداف مستشفى يعج بالمرضى والكوادر الطبية يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تكشف بوضوح عن الاستهتار التام بأرواح المدنيين وبالقوانين الدولية التي تحمي المرافق الصحية والعاملين فيها".

وحملت الشبكة "قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا القصف المتعمد"، ودعت "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات، ووقف قصف المرافق الخدمية والمستشفيات ومنازل المواطنين، وحماية ما تبقى من النظام الصحي المنهار في الفاشر".

وحتى الساعة 11:30 (ت.غ)، لم يصدر تعليق فوري من "قوات الدعم السريع" على بيان شبكة أطباء السودان.

وتتهم الحكومة السودانية ومنظمات حقوقية ولجان إغاثية وشعبية "الدعم السريع" باستهداف المدنيين في الفاشر بقصف مدفعي وبطائرات مسيرة، إلا أن تلك القوات لا تعلق على هذه الاتهامات، وتدعي تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من سنتين.

وتفرض "قوات الدعم السريع" حصارا على الفاشر منذ 10 مايو 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.