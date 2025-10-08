موقع واللا العبري: إسرائيل تكمل استعداداتها لاستقبال أسرى من غزة في قاعدة ريعيم العسكرية



أفاد موقع «واللا» العبري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل استعدادات استقبال الأسرى - المزمع إطلاق سراحهم من غزة ضمن صفقة التبادل - في قاعدة ريعيم العسكرية.

وقال الموقع إن وزارة الشئون الاجتماعية أكملت كذلك استعداداتها لاستقبال الأسرى الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنها أعدت برامج علاج مخصصة لهم.

وأشار إلى أن «المخطط الذي وُضع للأسرى يركز على علاج الصدمات النفسية، ويستند إلى المعرفة والخبرة المكتسبة في علاج الأسرى العائدين في عمليات الإفراج السابقة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية».

وأعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، أنها سلّمت الوسطاء قائمة الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم ضمن الصفقة المرتقبة.

وجاء في بيان صادر عن طاهر النونو، المسئول البارز في المكتب السياسي لحماس، أن القائمة وُضعت «وفقًا للمعايير والعدد المتفق عليه من الأسرى».

ووفقًا لمصادر فلسطينية، تتصدر قضية الأسرى المناقشات، ويعود ذلك جزئيًا إلى الضغط الذي مارسته تركيا للمضي قدمًا في قوائم الإفراج، ومطالبة حماس بإدراج الأسرى المحكوم عليهم بأحكام سجن مشددة في الصفقة.

وذكرت الحركة أيضًا أن «وفد حماس أظهر الإيجابية والمسئولية اللازمتين لتحقيق التقدم اللازم والتوصل إلى اتفاق».

وأضافت: «بذل الوسطاء جهودًا لإزالة كل عقبة أمام خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار، ويسود جو من التفاؤل بين جميع الأطراف».

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعقد الاجتماعات بمشاركة وفود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب وفد حركة حماس.

وتركز المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.