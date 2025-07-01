تحذير إيراني للدول بشأن أمريكا وإسرائيل

أصدرت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا للدول من فتح أجواءها لأمريكا وإسرائيل لاستهداف إيران.

وقال رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "أي هجوم محتمل ضد إيران من أي منطقة وخاصة من شمال العراق، سواء من جماعات أو من قبل الأمريكيين سيتم الرد عليه بأشد مما حدث في قاعدة العديد الأمريكية في قطر"، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء من أن البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية لطهران يشكلان "تحديًا وجوديًا" لإسرائيل، معتبرا أن "الخطر الإيراني يفوق التهديد الذي مثلته تاريخيًا القومية العربية".

وأكد نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن القضاء على ما وصفه بـ"التهديد الإيراني" يشكّل أولوية قصوى لحكومته، مشدداً على أن مشاركة الولايات المتحدة ليست شرطًا لتنفيذ الخطط الإسرائيلية في هذا الإطار، بحسب وكالة يورو نيوز.