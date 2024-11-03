السيطرة على حريق بمصلى قرب موقف عبدالمنعم رياض بوسط البلد

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب بمصلى مقام بحديقة مواجهة للمتحف المصري وبالقرب من موقف عبدالمنعم رياض بميدان التحرير، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

البداية جاءت بتلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوجود نيران وأدخنة كثيفة بجوار موقف عبدالمنعم رياض بمنطقة وسط البلد.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء مدعومة بسيارات إسعاف لمكان الواقعة.

وتبين بالفحص أن النيران اشتعلت داخل مصلى بالحديقة المواجهة للمتحف المصري وبجوار موقف عبدالمنعم رياض وتم السيطرة على النيران وتجري القوات عمليات التبريد وإزالة المخلفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.