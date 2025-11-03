اجتماع لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية في إسطنبول لبحث خطة غزة

سيجتمع وزراء خارجية ثماني دول في إسطنبول اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات الإضافية نحو تنفيذ خطة السلام في غزة.

وتقول تركيا إن الاجتماع سيضم كبار الدبلوماسيين من نفس الدول ذات الأغلبية المسلمة التي اجتمعت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر. وهذه الدول، إلى جانب تركيا، هي: قطر، والسعودية، ومصر، والإمارات، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على دعم وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس، الذي بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من خطة سلام ترامب.

وتدعو الخطة المكونة من 20 نقطة إلى نزع سلاح حماس واستبعادها من أي دور سياسي مستقبلي في قطاع غزة – وهما قضيتان مثيرتان للجدل للغاية. كما تتوخى الخطة تشكيل قوة دولية للمساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية.

ولعبت تركيا، التي تحافظ على اتصالات وثيقة مع حماس، دورا رئيسيا في التوسط لوقف إطلاق النار. وقبل اجتماع اليوم الاثنين، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في إسطنبول يوم السبت مع أعضاء المكتب السياسي لحماس لمناقشة الهدنة.

وتدعم تركيا حلا طويل الأمد قائم على الدولتين من شأنه أن يشهد تعايش إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بسلام.