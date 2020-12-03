مقتل 2783 من القوات المسلحة الأذربيجانية في قره باغ

أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، مقتل 2783 من أفراد قواتها في المواجهات الأخيرة التي خاضتها ضد القوات الأرمينية في منطقة ناجورني قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "قُتِل 2783 جنديا من القوات المسلحة الأذربيجانية في الحرب الوطنية"، مضيفة أن أكثر من 100 جندي لا زالوا في عداد المفقودين، في المواجهات التي انطلقت بين الجانبين في نهاية سبتمبر، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

ولم تعلن الحكومة الأذربيجانية من قبل خسائرها العسكرية، في الحرب التي انتهت بإعلان وقف إطلاق نار أنهى عدة أسابيع من القتال في مطلع نوفمبر.

ويأتي إعلان أذربيجان عن خسائرها، في أعقاب إعلان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الجيش التركي سيبدأ قريبًا العمل المشترك مع القوات الروسية على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة ناجورني قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باخ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باخ إلى فبراير من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناجورني قره باخ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناجورني قره باخ ومناطق أخرى متاخمة لها.