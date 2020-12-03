بلومبرج: صندوق الثروة السيادية السعودي يتوجه لاقتراض 7 مليارات دولار

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة، أن صندوق الثروة السيادية بالسعودية يخطط لجمع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار في صورة قروض، بينما يسعى لتوفير سيولة نقدية لدخول استثمارات جديدة.

وأوضحت المصادر المطلعة، التي ذكرت بلومبرج أنها طلبت عدم ذكر أسمائها، أن "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي تَواصَل مع بنوك دولية للمشاركة في توفير تسهيلات تتراوح بين خمسة وسبعة مليارات دولار.

ويهدف الصندوق إلى الانتهاء من جمع الأموال مطلع العام المقبل واستغلالها في فرص استثمارية.

ويعد الصندوق السيادي، الذي تقدر قيمته بـ347 مليار دولار، رافعة رئيسية لجهود المملكة لإنعاش النمو في أعقاب ما يمكن أن يكون الركود الأكثر حدة الذي تشهده أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم منذ عام 1987.

وبعد تسلّم 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء أسهم عالمية، يخطط الصندوق لضخ نفس المبلغ في السوق المحلية العام المقبل ومرة أخرى في عام 2022.

وسيكون القرض هو الثالث الذي يتوجه فيه الصندوق لبنوك دولية من أجل تمويل.

ويتوقف الحجم النهائي للقرض على استجابة البنوك. ولم يردّ الصندوق على الفور على طلب بلومبرج للتعليق.