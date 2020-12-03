تشديد إجراءات مكافحة تفشي كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في غزة اليوم الخميس، تشديد إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في القطاع في ضوء التصاعد القياسي بالإصابات.

وأعلن الناطق باسم الوزارة إياد البزم خلال مؤتمر صحفي في غزة، أنه تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل اعتبارا من بعد غد السبت باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.

وذكر البزم أنه سيتم فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعيا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 11 من الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري.

كما أعلن أنه تقرر فرض حظر التجوال المسائي يوميا بدءا من الساعة 0630 مساءً بدلا من 0800 اعتبارا من بعد غد السبت، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءا من 0600 مساء يوميا.

وأضاف أنه تقرر استمرار منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا من سن 18 عاما حتى 50 عاما بلغت 60% من إجمالي الإصابات في القطاع.

وذكر القدرة أن قطاع غزة يشهد زيادة مضطردة سواء في المخالطين أو الإصابات، مشيرا إلى وجود تقديرات بوجود حوالي 17 ألف مخالط لمصابين بفيروس كورونا في غزة.

وسجل قطاع غزة 122 حالة وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا غالبيتها منذ بدء تفشي الوباء محليا في نهاية آب/أغسطس الماضي.