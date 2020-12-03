 البيئة: نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات بالقاهرة الكبرى خلال شهرين - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 4:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

البيئة: نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات بالقاهرة الكبرى خلال شهرين

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
إسلام عبدالمعبود ودينا شعبان:
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 3:53 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 3:53 م

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إننا نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات بالقاهرة الكبرى خلال شهرين ونصف، كانت ستسبب ضررا صحيا وماديا على المواطنين يصل إلى 2.2 مليار جنيه.

وأضافت فؤاد، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد في الوزارة لعرض مجهود الوزارة في القضاء على السحابة السوداء، أن حصاد قش الأرز نجح خلال هذا الموسم بسبب وعي المزارعين واستغلالها كقيمة اقتصادية وتوفير فرص عمل خلال موسم الحصاد.

وذكرت وزيرة البيئة، أنه تم تنظيم 13 ألف ندوة توعوية للمزارعين لضمان نجاح موسم حصاد قش الأرز.

ولفتت إلى أن المواطن أصبح يهتم بالوقاية من أضرار البيئة وبتلك القضايا المتنوعة، ويظهر ذلك من خلال منظومة الشكاوى.

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 73% من حجم قش الأرز يتم جمعها من قبل الأهالي وبعيدا عن منظومة الوزارة وذلك بسبب ارتفاع قيمة القش لدى المزارع واستخدامه كعلف أو أسمدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك