البيئة: نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات بالقاهرة الكبرى خلال شهرين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إننا نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات بالقاهرة الكبرى خلال شهرين ونصف، كانت ستسبب ضررا صحيا وماديا على المواطنين يصل إلى 2.2 مليار جنيه.

وأضافت فؤاد، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد في الوزارة لعرض مجهود الوزارة في القضاء على السحابة السوداء، أن حصاد قش الأرز نجح خلال هذا الموسم بسبب وعي المزارعين واستغلالها كقيمة اقتصادية وتوفير فرص عمل خلال موسم الحصاد.

وذكرت وزيرة البيئة، أنه تم تنظيم 13 ألف ندوة توعوية للمزارعين لضمان نجاح موسم حصاد قش الأرز.

ولفتت إلى أن المواطن أصبح يهتم بالوقاية من أضرار البيئة وبتلك القضايا المتنوعة، ويظهر ذلك من خلال منظومة الشكاوى.

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 73% من حجم قش الأرز يتم جمعها من قبل الأهالي وبعيدا عن منظومة الوزارة وذلك بسبب ارتفاع قيمة القش لدى المزارع واستخدامه كعلف أو أسمدة.