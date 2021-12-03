شعراوي: تمويل 1129 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات 13 مليون جنيه

وزير التنمية المحلية: محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق



أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تمويل صندوق التنمية المحلية 1129 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض حوالي 11 مليون جنيه إضافة إلى مشاركة المستفيدين ب 2 مليون جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 13 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.



وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات حيث نفذت 232 مشروعا باستثمارات 1.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 138 مشروعا بإجمالي استثمارات 1.5 مليون جنيه، وسوهاج بـ111 مشروعا باستثمارات مليون جنيه، ثم الغربية بـ92 مشروعا بإجمالي استثمارت 900 ألف جنيه.



وأشار الوزير الى أن المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 776 مشروعا بنسبة تزيد على 68,7% من إجمالي المشروعات، كما أن النسبة تجاوزت 75% في محافظات الوادي الجديد والجيزة والبحيرة والمنوفية وقنا والفيوم.. لافتا إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية بقروض تقدر بـ 200 مليون جنيه مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات وزيادة أعداد المستفيدين خاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.



وقال الوزير "إن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة"، موضحا أن الصندوق أدخل أسلوبا جديدا في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه إلى نحو شهر واحد فقط.



وطالب اللواء شعراوي الراغبين في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه إلى مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومي على أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها.



ولفت إلى أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجانا ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كامل للمشروع.. موضحا أن الصندوق يقرض متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلا من 6% لباقي المشروعات.