الجيش اللبناني يتعرض لإطلاق نار وقذائف صاروخية أثناء مداهمة لأماكن تصنيع مخدرات

أعلن الجيش اللبناني أن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل أشخاص مجهولين، أثناء مداهمة لمنازل عدد من المطلوبين وأماكن لتصنيع المخدرات في بلدة دار الواسعة ببعلبك شرقي لبنان، وذلك دون وقوع إصابات.

وأضاف الجيش اللبناني- في بيان، اليوم- أن بالتعاون مع دورية من مديرية المخابرات تم اليوم مداهمة منازل عدد من المطلوبين وأماكن لتصنيع المخدرات في بلدة دار الواسعة ببعلبك، حيث تم القبض على مواطن وضبطت داخل أحد المعامل آلات ومعدات ومواد أوليّة تُستخدم في عملية تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى ٢.٥ كيلوجراما من الحشيش، وحوالي ٥٠ كيلوجراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، وكمية من حبوب الكبتاجون، فيما جرى إتلاف كمية من مادة الحشيش غير المصنعة.

وأوضح أنه أثناء عملية الدهم، تعرضت القوة لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل أشخاص مجهولين من دون وقوع إصابات، وقد عملت عناصر القوة على الرد على مصادر النيران بالمثل.

وأكد أن المضبوطات تم تسليمها ومباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.