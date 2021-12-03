تونس تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

سجلت تونس اليوم الجمعة، أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لشاب قادم من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء على متن رحلة من مدينة إسطنبول التركية.

وأفاد مدير معهد باستور تونس هاشمي الوزير، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنه تم التأكد من تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون، بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أنجزها معهد باستور لعينة مصابة بفيروس كورونا تعود لمسافر أصيل بلد من أفريقيا جنوب الصحراء وصل إلى تونس عبر طائرة قادمة من أسطنبول بتركيا.

وأوضح أن الفرق الصحية رصدت منذ يوم الخميس الماضي بمطار تونس قرطاج حالة إصابة بكورونا بعد إجراء التحاليل السريعة للمسافرين الوافدين على متن طائرة قادمة من تركيا، مؤكدا أنه تم توجيه الشخص الحامل للفيروس إلى الحجر الصحي الإجباري خلال نفس اليوم.

ورفعت الفرق الصحية إثر ذلك، العينة من الشخص المصاب الى معهد باستور تونس لإجراء التقطيع الجيني الذي ظهرت نتيجته اليوم وأكدت إصابته بالمتحور الجديد "أوميكرون".

ويخضع المريض إلى الحجر الصحي الإجباري وهو في حالة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض للإصابة، وفق ما صرح به مدير معهد باستور تونس، مشيرا إلى أن المسافرين الوافدين على متن نفس الرحلة مع الشخص المصاب ليسوا معنيين بتطبيق الحجر الصحي الإجباري أو الذاتي، لأنهم أتموا التلقيح المضاد لكورونا ولم تظهر التحاليل السريعة تعرضهم للإصابة.