رانجنيك يرغب في في تحقيق بعض التوازن والقوة الدفاعية لمانشستر يونايتد

أعرب رالف رانجنيك عن رغبته في تحقيق بعض التوازن والقوة الدفاعية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" التقى المدرب الألماني بوسائل الإعلام اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ توليه تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت لنهاية الموسم الجاري.

ويأتي رانجنيك لمانشستر يونايتد بعد الفوز 3 / 2 على أرسنال أمس الخميس، والذي كشف عن هشاشة دفاع مانشستر يونايتد.

وقال رانجنيك عن تعيينه: نحن نتحدث عن ستة أشهر ونصف الشهر، ثلث المباريات، واتفقنا على صفقة إرشادية لمدة عامين. إذا تواصل معك مانشستر يونايتد لمثل هذا المنصب، لا يمكنك رفضه.

وأضاف: إنه أحد الأندية الكبرى، إن لم يكن الأكبر، في العالم. متحمس للعمل مع اللاعبين المتواجدين هنا. وأضاف: شاهدت المباريات الأخيرة، أمام واتفورد، تشيلسي، وأرسنال، كما شاهدت أيضاً مباراتي الفريق أمام ليفربول ومانشستر سيتي عبر التلفاز.

وأردف: أنا مطلع على الفريق بشكل جيد. من الواضح أن الفريق لديه وفرة من اللاعبين الشباب والمهاريين والخبرة. الهدف الرئيسي بالنسبة لي هو جلب المزيد من التوازن للفريق. حتى في مباراة الأمس تلقى الفريق هدفين، وكان بحاجة لثلاثة أهداف لتحقيق الفوز. في المتوسط، نجن نتلقى هدفين في المباراة وهذا كثير للغاية.

وتابع: أريد جلب المزيد من التوازن والسيطرة. مباراة الأمس، بالنسبة لي كمدرب للمستقبل، ليست من نوعية المباريات التي تحتاجها. سأحاول وأجلب هؤلاء اللاعبين الشباب المذهلين بعيدا عن مرماهم.

وينتهي عقد رانجنيك كمدرب مؤقت لنهاية الموسم، ولكنه لم يدرس أن يحل محل أولي جونار سولشاير، الذي تمت إقالته، بشكل دائم. وأكد: إذا قمنا بعمل جيد وحافظنا على توزننا، ربما أوصي بالعمل معي. كل هذا مجرد افتراض، لا يمكننا التحدث عن هذا.