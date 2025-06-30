إذاعة موزاييك التونسية: العثور على جثة الطفلة مريم غارقة في عرض البحر

قال مصدر مسئول من الحرس البحري بنابل إن فرق البحث من أعوان منطقة الحرس البحري بقليبية عثرت في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم، على جثة الطفلة مريم منسابة في عرض البحر على مستوى بني خيار، بحسب إذاعة موزاييك التونسية.

وأكد المصدر ذاته الشروع في إجراءات تسليم الجثة إلى والدها.

ويذكر أن كافة أعوان منطقة الحرس البحري بقليبية قد تجندت بمختلف تشكيلاتها في رحلة بحث عن الطفلة المفقودة منذ مساء السبت وتعززت عملية البحث بمشاركة أعوان من الحماية المدنية ومن جيش البحر والاستعانة بطائرة مروحية علاوة على جهود غطاسين وبحارة متطوعين.