 إذاعة موزاييك التونسية: العثور على جثة الطفلة مريم غارقة في عرض البحر - بوابة الشروق
الإثنين 30 يونيو 2025 11:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

إذاعة موزاييك التونسية: العثور على جثة الطفلة مريم غارقة في عرض البحر

وكالات
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 10:27 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 10:27 م

قال مصدر مسئول من الحرس البحري بنابل إن فرق البحث من أعوان منطقة الحرس البحري بقليبية عثرت في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم، على جثة الطفلة مريم منسابة في عرض البحر على مستوى بني خيار، بحسب إذاعة موزاييك التونسية.

وأكد المصدر ذاته الشروع في إجراءات تسليم الجثة إلى والدها.

ويذكر أن كافة أعوان منطقة الحرس البحري بقليبية قد تجندت بمختلف تشكيلاتها في رحلة بحث عن الطفلة المفقودة منذ مساء السبت وتعززت عملية البحث بمشاركة أعوان من الحماية المدنية ومن جيش البحر والاستعانة بطائرة مروحية علاوة على جهود غطاسين وبحارة متطوعين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك