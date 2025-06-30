 ألمانيا: قنبلة من الحرب العالمية الثانية تدفع السلطات لإجلاء 20 ألف شخص في أوسنابروك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: قنبلة من الحرب العالمية الثانية تدفع السلطات لإجلاء 20 ألف شخص في أوسنابروك

هانوفر، ألمانيا (د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 11:49 م

شهدت مدينة أوسنابروك في شمال غرب ألمانيا مجددا عملية إخلاء كبرى بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت المدينة مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم نزع فتيل القنبلة غير المنفجرة غدا الثلاثاء، ما يعني أن نحو 20 ألف شخص يجب أن يغادروا منطقة الإخلاء بحلول الساعة 3 مساء (1300 بتوقيت جرينتش) على أقصى تقدير.

وتقع محطة القطار الرئيسية، بالإضافة إلى مستشفى سانت ماري ومستشفى الأطفال المسيحيين في المنطقة.

ووفقا للتقارير، تم العثور على القنبلة غير المنفجرة أثناء الإشراف على مشروع بناء في حي "لوكفيرتل" بالمدينة. ومن المتوقع أن يتم تجهيز مركز إخلاء بعد الظهر في مدرسة محلية.

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