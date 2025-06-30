أغانٍ وطنية وفلكلور سيناوي في ملحمة فنية احتفالًا بذكرى 30 يونيو بمدينة الطور

شهد المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، مساء الإثنين، احتفالية كبرى نظّمها فرع ثقافة جنوب سيناء، احتفاءً بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفي إطار أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن خطة برامج وزارة الثقافة.

وتضمنت الفعالية عروضًا غنائية ووطنية مميزة، حيث قدمت فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ باقة من الأغاني الوطنية، أبرزها "على باب مصر"، "عظيمة يا مصر"، "ميدلي وطني"، "أنشودة مصر"، و"ميدلي السلاح صاحي"، إلى جانب أغنيات سولو مثل "المقاوم" و"وحشاني الدنيا في بلدي".

كما أبهرت فرقة الفنون الشعبية أطفال قصر ثقافة الطور الحضور بمجموعة من الاستعراضات الفلكلورية المستوحاة من التراث، مثل "سيناء"، "مصر أم الدنيا"، "محارب كفه"، "بنت حضارية"، "صعيدي"، "السمسمية"، و"النوبة على أيدك اتعلمنا"، بالإضافة إلى فقرة التنورة التي نالت استحسان الجمهور.

حضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات الثقافية، بينهم علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، فوزي همام رئيس المدينة الأسبق، منيرة فتحي مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، والشاعرة أميمة إسماعيل مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المدينة.

وجرى تنفيذ الاحتفالية تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتور شعيب خلف، في إطار دعم الدولة للأنشطة الفنية والثقافية وتعزيز الهوية الوطنية.