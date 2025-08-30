عمرو أديب: مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت

استنكر الإعلامي عمرو أديب، تعليق رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على البلاغ الذي تقدم به رئيس النادي الحالي، حسين لبيب، للنائب العام، بشأن مخالفات مالية يقول المجلس الحالي إنها وقعت في عهده، حول أرض 6 أكتوبر.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «دي لغة؟ ده حد حضراتكم توقفوا النادي وتوقفوا أرضه علشان تشوفوا بلاغه مين واقف وراه؟»، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لمبادرة الدولة التي اقترحت منح النادي أرضا جديدة في منطقة التجمع.



وشدد أن النادي قطع شوطا كبيرًا في ملف أرض أكتوبر، قائلا: «كنا خلاص اتفقنا، ودخل مستثمرون للاستثمار في أرض أكتوبر، وعندنا ورقنا يقول إن مدتنا لا زالت موجودة، ولدينا الوقت».



وناشد المسئولين بالتعامل مع القضية من منظور أوسع، قائلا: «فوق كل ذلك، الحكمة فوق العدل».



ونوه إلى الأهمية المعنوية الكبيرة للأرض بالنسبة للجماهير، مضيفا: «نادي الزمالك محتاج أرض أكتوبر، هي روح الزمالك والجماهير متمسكة بها، حسسهم يا أخي إن هما مش مظلومين، هو أصل نادي الزمالك مش ناقص الإحساس ده؟».

وفي السياق ذاته؛ شن "أديب" هجومًا عنيفًا على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، معتبرًا إياه أحد أسباب فشل النادي والتفريط في أرض 6 أكتوبر، ووضع المجلس الحالي في وضع حرج.



وأعرب عن ثقته في قيادة الدولة، قائلا: «هناك من هو حكيم ورشيد، يقف مع الرياضة والسماحة، ولا يقف مع التطرف أو الجنون والقذارة والسفالة، مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت، وأنا وراه، شفتوني قبل كدا، وأنتم عارفيني مجنون، فيه قانون في البلد ولا مفيش؟ إحنا عايزين القانون يمشي»، حسب قوله



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق، مشددا أن أنه ما زالت أزمة أرض 6 أكتوبر لم تنته بعد أن تم سحبها من نادي الزمالك.



وكان الزمالك تقدم بتظلم لوزارة الإسكان بشأن سحب أرض النادي من أجل عودة العمل بها من جديد.