وزير الخارجية الكوري الجنوبي: إمكانية عقد قمة أمريكية-كورية شمالية ضعيفة جدا في الوقت الحالي

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، اليوم الأحد، إن إمكانية عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على هامش منتدى إقليمي في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا العام "ضعيفة جدا في الوقت الحالي".

وفي حديثه في برنامج إخباري على قناة كي.بي.إس، كان تشو يشير إلى التكهنات التي تفيد بأن دونالد ترامب وكيم جونج أون يمكن أن يلتقيا خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كيونججو، التي تبعد 330 كيلومترا جنوب شرق سول، في نهاية أكتوبر المقبل.

وقال: "لا يمكنني إلا القول إن الاحتمال ضعيف جدا في الوقت الحالي"، مضيفا أنه لم يتم إرسال أي دعوة من منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بعد إلى الزعيم الكوري الشمالي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومع ذلك، قال تشو إنه في حال عقد مثل هذا الاجتماع، "يمكن أن يخلق الفرصة لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي النهاية تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".

كما تحدث الوزير عن رحلة كيم المخطط لها إلى الصين هذا الأسبوع، قائلا إن الزعيم الكوري الشمالي يسعى على الأرجح إلى فرص لإصلاح العلاقات المتوترة مع بكين.

يذكر أن كيم من المقرر أن يزور بكين لحضور عرض عسكري يوم الأربعاء المقبل بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.



