رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: كمائن المقاومة الليلية تعرقل تقدمه وتفشل عملياته الخاصة

قال اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقًا، إن الوفد الأمريكي الذي زار شمال سيناء اطّلع على مخازن المساعدات في العريش ومخازن الأونروا التي تحتوي على نحو 6 آلاف طن من الإمدادات الإنسانية، كما تفقد معبر رفح الحدودي.

وأوضح في مقابلة على قناة الحياة، مساء السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عراقيل يومية أمام دخول المساعدات، حيث لا يسمح إلا بمرور 300 إلى 400 شاحنة يوميًا، وهو أقل بكثير من الحد المطلوب، ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في غزة، مستشهدًا بتقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أكد تفاقم حالة المجاعة في القطاع.

وفي الشق الميداني، أشار إلى أن العملية الإسرائيلية المسماة "عربات جدعون 2" مستمرة منذ أسبوعين دون تحقيق أهدافها بالسيطرة على الحيز الثاني. وقال إن القوات الإسرائيلية حاولت أمس اقتحام حي الزيتون بمدينة غزة، أحد معاقل كتائب القسام، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 آخرين وأسر 4 جنود.

وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت الإعلام العبري من تناول الحادثة، ولجأت إلى استخدام مشاعل مضيئة للبحث عن الجنود المفقودين، مشيرًا إلى أن خوذ الجنود مزودة بحساسات تواصل لكنها لم تُرصد حتى الآن.

وأكد عبد المنعم أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى جاهزية القتال الليلي في المناطق الفلسطينية، بينما تتمتع قوات المقاومة بخبرة واسعة في هذا النوع من المواجهات. وقال إن التدخل البري يكبد الاحتلال خسائر فادحة، في حين أن القصف الجوي والمدفعي لا يحسم المعركة.

واعتبر أن تكتيك الاحتلال الحالي يعتمد على الدفع بالقوات الخاصة داخل الأحياء لتصفية عناصر المقاومة وتدمير بنيتها التحتية، بينما تستفيد الفصائل الفلسطينية من ظروف الليل في نصب الكمائن وشن هجمات مفاجئة وخطف الجنود الإسرائيليين.